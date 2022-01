Microsoft e Activision Blizzard: il CEO Bobby Kotick dovrebbe lasciare l'azienda una volta concluso l'accordo

Il discusso boss di Activision Blizzard, Bobby Kotick, dovrebbe lasciare la compagnia una volta che l'acquisizione di Microsoft sarà andata a buon fine.

Questo secondo fonti del Wall Street Journal, tramite un nuovo report pubblicato ieri stasera.

La domanda se Kotick se ne sarebbe andato è rimasta ufficialmente senza risposta, anche se la vaga dichiarazione del boss di Xbox, Phil Spencer, di ieri pomeriggio sembrava suggerire che Kotick sarebbe rimasto solo nel periodo di transizione dell'azienda.

Fonti hanno detto al Wall Street Journal che Activision Blizzard e Microsoft hanno concordato che Kotick se ne andrà una volta finalizzata l'acquisizione. Entrambe le società hanno affermato che l'accordo dovrebbe essere concluso entro giugno 2023.

"Bobby Kotick continuerà a ricoprire il ruolo di CEO di Activision Blizzard e lui e il suo team manterranno l'attenzione sul guidare gli sforzi per rafforzare ulteriormente la cultura dell'azienda e accelerare la crescita del business", ha affermato un portavoce di Microsoft tramite un comunicato stampa. "Una volta concluso l'accordo, l'attività di Activision Blizzard sarà guidata da Phil Spencer, CEO, Microsoft Gaming".

Kotick è diventato una figura ampiamente discussa all'interno di Activision Blizzard e nell'industria dei videogiochi, dopo numerose accuse di condizioni tossiche sul posto di lavoro sotto il suo mandato.

A propos of nothing, here's how much Activision Blizzard is to pay Kotick if he is terminated as a result of a change of control of the company, per his employee agreement pic.twitter.com/JEA5zexmI1 — Alex (@gamesbizuk) January 18, 2022

In precedenza, Microsoft ha annunciato che ha acquisito Activision Blizzard per l'incredibile cifra di 70 miliardi di dollari, il che significa che prenderà il controllo di tutti i vari studi di sviluppo, dei franchise e dei 10.000 dipendenti del publisher.

Fonte: Eurogamer.net.