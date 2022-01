Microsoft e Activision Blizzard anche McDonald's scherza: 'acquisirete anche noi?'

Anche se sono passati due giorni, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sta facendo ancora il giro del web. Ci sono moltissime domande dietro questa acquisizione, con alcune di loro che non hanno ancora una risposta precisa, come ad esempio se il CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick se ne andrà una volta che l'acquisizione sarà completata (ovvero nel 2023) e se Microsoft riuscirà a riportare un ambiente di lavoro tranquillo per i dipendenti. Senza dubbio questa è la notizia più chiacchierata e commentata della settimana.

Recentemente anche McDonald's ha commentato in modo ironico la manovra di Microsoft. La catena di fast food ha recentemente pubblicato su Twitter una scatola di patatine fritte, chiedendo agli utenti di rispondere con un'emoticon per "rubarne una". In genere i social media manager di diverse aziende interagiscono sempre tra loro, pertanto Xbox ha commentato con l'emoji, a cui McDonald's ha risposto con un'immagine personalizzata di un controller Xbox.

In seguito Xbox ha pubblicato una foto che vede una Xbox Series X rossa personalizzata con le patatine fritte che escono dalla console stessa. Insomma il divertente botta e risposta è terminato con McDonald's che ha chiesto a Xbox "Stai cercando di acquisire anche me?".

are u trying to acquire me too — McDonald's (@McDonalds) January 19, 2022

Ricordiamo che quando PS5 e Xbox Series X/S sono state annunciate al mondo, un'altra catena di fast food KFC aveva ribattuto con la sua personalissima (e immaginaria) console "scalda alette di pollo". Insomma, i social sono anche questo!

Fonte: GameRant