Microsoft è 'cattiva' e Sony è 'buona'? Aperta una discussione sulle percezioni degli utenti online

L'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft ha destato gli animi di tutti, in quella che è stata l'acquisizione più costosa nella storia dell'industria videoludica. Delle domande, dei dubbi e delle preoccupazioni sono sorti in tutti, tra cui lo youtuber Destin Legarie, che più che altro si è soffermato sulla percezione che si ha delle parti in gioco.

In particolare, Destin ha rilanciato la discussione dal punto di vista del doppiopesismo che sembra si faccia online tra le mosse di Microsoft e quelle di Sony: "Vediamo se ho capito bene. Sony rende esclusive Final Fantasy, Street Fighter, Spider-Man e Wolverine. Xbox rende esclusive The Elder Scrolls, Starfield e possibilmente alcuni giochi di Activision. Xbox = cattiva / Sony = buona."

So let me get this straight. Sony makes Final Fantasy, Street Fighter, Spider-Man, and Wolverine PS exclusive. Xbox makes Elder Scrolls, Starfield, and possibly some Activision games Xbox exclusive.

Xbox = Bad

Sony = Good

Just want to be sure I have my facts straight! — Destin (@DestinLegarie) January 21, 2022

Di certo la discussione lanciata dallo youtuber manca di un dettaglio: alcune delle IP citate tra le esclusive di Sony appartengono a studi di sviluppo di terze parti (Final Fantasy di Square Enix e Street Fighter di Capcom). Il punto sollevato da Destin comunque ruota attorno alla sola percezione chi si ha di questi eventi, e infatti conclude scrivendo che "implicare che una sia buona e l'altra cattiva è ridicolo, quando entrambe perseguono lo stesso modello di business".

Forse Destin sta minimizzando la questione o la sta spostando, ed è pur vero che l'esclusività di una IP come Spider-Man, che in altri tempi approdava anche su altre piattaforme, non ha sollevato particolari polveroni online come invece è accaduto per le acquisizioni del gruppo Zenimax e Activision-Blizzard con le loro rispettive IP. Tutto è lecito in guerra e in amore, come dice il proverbio?

