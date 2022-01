Microsoft e Qualcomm collaborano a un chip personalizzato per occhiali AR

Il gigante dei chip Qualcomm Technologies entra nel mondo del metaverso, annunciando una partnership con Microsoft per espandersi e accelerare l'adozione della realtà aumentata (AR) nel settore enterprise.

Entrambe le società credono nel futuro del metaverso e Qualcomm Technologies ha affermato che sta intraprendendo una collaborazione con Microsoft attraverso diverse iniziative per guidare l'ecosistema, incluso lo sviluppo di chip AR personalizzati per consentire a una nuova ondata di occhiali AR leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico per offrire contenuti ricchi e esperienze immersive. Ha anche in programma di integrare software come Microsoft Mesh e Snapdragon Spaces XR Developer Platform.

La collaborazione attingerà all'esperienza esistenti di Qualcomm Technologies nell'informatica e ciò che le aziende hanno affermato è il loro desiderio di creare esperienze trasformative per la prossima generazione di dispositivi AR mentre le aziende si dirigono verso il metaverso.

"Annunciamo lo sviluppo di un chip Snapdragon personalizzato per la realtà aumentata per occhiali AR di prossima generazione, efficienti dal punto di vista energetico e molto leggeri per l'ecosistema Microsoft", ha affermato Cristiano Amon, CEO di Qualcomm. "E stiamo integrando in quella piattaforma il software di entrambe le società: la piattaforma Microsoft Mesh e la piattaforma di sviluppo Qualcomm Snapdragon Spaces XR recentemente annunciata. Snapdragon Spaces sarà completamente integrato in Microsoft Mesh e questa piattaforma sarà disponibile per occhiali leggeri di prossima generazione".

