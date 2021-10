Microsoft supera Apple: è la compagnia che vale di più al mondo!

Negli scorsi giorni Microsoft ha ufficialmente sorpassato Apple, diventando la prima azienda al mondo per valore di mercato. Questo cambiamento di leadership segue la diffusione dei risultati ottenuti da Apple, che ha riferito una perdita di 6 miliardi di dollari nel quarto trimestre fiscale, relativa ai problemi di approvvigionamento dei chip.

In questi giorni, anche Microsoft ha diffuso i propri dati finanziari, sottolineando l'andamento positivo trascinato da Office, Windows e soprattutto i prodotti Cloud. La chiusura del trimestre finanziario di venerdì ha appurato il sorpasso della casa di Redmond, che ora vale 2.489 miliardi di dollari, contro i 2.410 miliardi di Apple.

Non si tratta della prima volta che Microsoft sorpassa Apple: era già avvenuto nel 2018, dopo un lungo periodo di dominio dell'azienda di Cupertino che durava dal 2010, trascinata dal successo dell'iPhone, e poi nuovamente nel luglio 2020.

Microsoft ha visto una crescita del più del 45% delle azioni solo nel 2021: come sappiamo, l'azienda non è trascinata dal settore gaming, che rappresenta più che altro un ramo di investimento, ma ha in Windows e nei servizi cloud la maggiore fonte di guadagno e successo. Questa grande crescita è dovuta anche in parte alla pandemia stessa che, nonostante abbia creato i problemi che già conosciamo nell'ambito della produzione e approvvigionamento di componenti, ha anche fatto aumentare vertiginosamente la domanda di device e soprattutto servizi cloud.

Nonostante questo comunque è un confronto sul filo del rasoio, e potrebbe non passare molto tempo perché Apple si riappropri della corona, anche grazie al recente lancio dei nuovi iPhone e MacBook.

Fonte: theverge