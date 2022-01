Xbox Game Pass aggiungerà il maggior numero possibile di giochi Activision Blizzard

Phil Spencer in questo momento è forse la persona più entusiasta al mondo, rilasciando diverse dichiarazioni un sorriso a 32 denti. Del resto, se abbiamo considerato storica l'acquisizione di Zenimax per 7,5 miliardi di dollari, quella di Activision-Blizzard per 68, è su un'altra scala, in cui è forse ancora difficile comprendere la portata di quanto accaduto.

Il nuovo CEO di Microsoft Gaming dunque, continua a puntar tutto su Game Pass avrà a disposizione una potenza di fuoco tale da spostare ulteriormente l'asse del mercato:

"A breve, offriremo il maggior numero possibile di giochi Activision-Blizzard all'interno di Xbox Game Pass e PC Game Pass, sia nuovi titoli che giochi presenti nel loro incredibile catalogo"

Spencer ha aggiunto: "Siamo incredibilmente entusiasti di avere la possibilità di lavorare con le persone straordinarie, talentuose e dedite di Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch e tutti i team di Activision-Blizzard".

"Fino alla chiusura di questa transazione, Activision-Blizzard e Microsoft Gaming continueranno a operare in modo indipendente. Una volta completato l'accordo, l'azienda riporterà a me come CEO, Microsoft Gaming".

Fonte: videogameschronicle.com