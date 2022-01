Midnight Club, Take-Two ricorda che il franchise esiste: versione mobile in arrivo?

Durante una chiamata con gli investitori recente, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive (la società madre di Rockstar Games) ha elencato alcuni dei franchise più popolari e di successo dell'editore. Ed è stato durante questo incontro che Take-Two e Rockstar Games hanno apparentemente ricordato che il franchise di Midnight Club esiste. Sono passati più di dieci anni dall'ultimo gioco della serie, quindi è facile presumere che le aziende se ne siano dimenticate.

Anche se Midnight Club è apparso in alcune diapositive per gli investitori, non ci sono notizie reali su un nuovo gioco nella serie di corse su strada, o anche solo una versione rimasterizzata. Ma considerando che sono passati 13 anni dal Midnight Club LA del 2008, il solo sentire il nome del franchise nel 2022 è sorprendente.

Va notato che durante la presentazione, Take-Two ha anche annunciato l'acquisizione della società di giochi mobile Zynga. Se l'acquisizione da 12,7 miliardi di dollari del creatore di FarmVille andrà a buon fine, sarà la vendita più grande nella storia dei videogiochi. La diapositiva su cui è apparso il logo di Midnight Club mostrava Take-Two IP il che significa che il gioco potrebbe ricevere una versione mobile.

Per adesso quindi c'è solo la speranza dei fan di poter rivedere il franchise di Midnight Club in futuro.

