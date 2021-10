Monark, l'RPG creato da ex sviluppatori di Shin Megami Tensei ha una data di uscita ed un nuovo trailer

Lo sviluppatore Lancarse, composto dallo staff che ha lavorato alla serie Shin Megami Tensei, ha rivelato la data di uscita del suo prossimo RPG, Monark e per l'occasione ha pubblicato un nuovo trailer.

Monark arriverà il 25 febbraio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Switch e PC. Per dare il benvenuto a questo annuncio, NIS America svela un nuovo trailer del gioco che segue il precedente. Ma questa volta invece di interessarci agli alleati del protagonista, scopriamo i suoi avversari.

In Monark il protagonista si unisce al True Student Council come vice capo per risolvere varie strane situazioni nella sua scuola. Il giocatore può scegliere tra uno dei quattro personaggi e ognuno ha un percorso diverso con più finali da sbloccare. Il sistema di combattimento ha la "follia" come statistica principale. L'aumento della follia offre abilità più forti ma potrebbe farvi impazzire e il personaggio potrebbe diventare difficile da controllare. In base alle proprie scelte, il sistema EGO determinerà i diversi livelli di orgoglio, ira, gola, accidia. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

Ricordiamo che Monark uscirà il 25 febbraio 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Switch e PC.