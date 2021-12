Need for Speed: rivelati dei dettagli sulla serie TV cancellata

Craig Lieberman, ex producer e consulente televisivo, ha rivelato sul suo canale YouTube un retroscena legato alla produzione di una serie TV basata su Need For Speed, che avrebbe dovuto vedere la luce a metà degli anni 2000. In quanto consulente per Need For Speed Underground, Lieberman propose l'idea ad EA, e fu anche accolta con entusiasmo.

La serie, intitolata semplicemente "Need For Speed", prevedeva che delle squadre si sfidassero assemblando i propri veicoli in delle sfide originate proprio dai giochi della serie. Dovevano essere cronometrate in una gara e poi le loro performance e i loro mezzi sarebbero stati valutati da una giuria.

Il budget di produzione era piuttosto sconveniente: 6,4 milioni di dollari, una cifra molto alta per il periodo, che funse da deterrente insieme alla grande quantità di show basati su macchine e gare del tempo, al punto che nemmeno MTV riusciva ad inserirsi. Così, Need For Speed non arrivò mai sul piccolo schermo, ma arrivò sul grande schermo nel 2014, con un film che non convinse affatto la critica.

