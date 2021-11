'Nintendo fa giochi per bambini'? Ecco chi gioca davvero a Switch

Nintendo Switch è una console dall'enorme successo e, questo, è dovuto anche alla qualità dei giochi della grande N.

Tuttavia, in molti ritengono che Nintendo faccia "giochi per bambini" o meno maturi rispetto alla concorrenza.

Ora, l'analista Daniel Ahmad, ha condiviso un'infografica che chiarisce le fasce di età degli utenti Nintendo Switch.

Su Twitter l'analista scrive: "Nintendo ha pubblicato per la prima volta i dati sulla distribuzione dell'età, che mostrano che esiste un ampio mix demografico".

Oltre a questo, Ahmad chiarisce che "Nintendo continua a vedere un passaggio da "uno Switch per famiglia" a "multipli sistemi per famiglia" e persino "un sistema per persona" poiché Lite e OLED consentono un gameplay/upgrade diversificati".

Nintendo has released age distribution data for the first time, which shows there is a broad demographic mix.



Nintendo continues to see a shift from 'one per family' to 'multiple per household' and even 'one per person' as Lite and OLED enable diversified play / upgrades. pic.twitter.com/zihSQciQ7T — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 5, 2021

Di recente, l'analista ha rivelato che Nintendo Switch Online ha ora 32 milioni di abbonati.

Fonte: Twitter.