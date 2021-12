Nintendo svela i giochi indie più venduti su Switch nel 2021

Indie World di Nintendo ha recentemente pubblicato un video che riassume i giochi indie più venduti nel 2021. Anche se non sappiamo con certezza la classifica, il video mostra sia titoli noti che nuovi arrivati.

L'elenco completo in ordine di apparizione è il seguente:

Cyber Shadow

Unpacking

Tetris Effect: Connected

Stick Fight: The Game

Curse of the Dead Gods

Ender Lilies

Doki Doki Literature Club Plus!

Spelunky 2

Road 96

Subnautica/Subnautica: Below Zero

Littlewood

Islanders Console Edition

Slime Rancher: Plortable Edition

Eastward

Axiom Verge 2

Alcuni di questi giochi non sono esattamente sorprese. Tetris Effect, Spelunky 2 e Subnautica sono solo alcuni dei nomi più riconoscibili. Ma accanto a loro compaiono IP più recenti come Unpacking, Ender Lilies e Eastward, tutti giochi che sono stati recensiti molto bene fino ad ora.

Altrove nella lista, Slime Rancher continua a essere un fenomeno su Switch. Le persone sembrano anche entusiaste di Axiom Verge 2 dopo che il primo gioco ha venduto molto bene.

Il 2021 è stato un anno molto buono per gli indie su Switch. E l'ultima diretta Indie World ci ha fornito alcune cose da tenere sott'occhio per il futuro, come il promettente gioco di ruolo Sea of ​​Stars e River City Girls 2.

Fonte: VG247.