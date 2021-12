Nintendo Indie World: ecco cosa è stato mostrato

Nel nuovo Indie World tenuto quest'oggi, Nintendo ha presentato ben 19 nuovi titoli per Switch, di cui quattro, già disponibili. La carrellata ha mostrato indie di assoluto livello, molto diversi tra loro e con idee per nulla banali. Tra tutti, hanno sicuramente spiccato Endling - Extinction is Forever di Herobeat Studios e Sea of Stars di Sabotage Studios, quest'ultimo, prequel di The Messenger.

Endling ─ Extinction is Forever ci mette nei panni dell'ultima mamma volpe rimasta, cercando di mantenere in vita i tre cuccioli e condurli al sicuro in un mondo distrutto dall'umanità. . Per Sea of Stars, i fan dei classici giochi di ruolo si sentiranno a casa, pur non mancando elementi moderni.Il gioco include inoltre brani musicali di Yasunori Mitsuda, il compositore delle colonne sonore di Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenoblade Chronicles 2. I due titoli usciranno rispettivamente in primavera e autunno 2022.

Dungeon Munchies, Let's Play! Oink Games, Chicory: A Colorful Tale e Timelie sono invece già disponibili, con quest'ultimo anche con una demo gratuita. Ecco comunque la lista completa delle presentazioni, con tanto di periodo d'uscita: