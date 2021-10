Switch piagato dal 'Joy-Con Drift'? Nintendo dice di aver migliorato i controller

Uno degli aspetti più criticati di Nintendo Switch sono i Joy-Con. Molti giocatori hanno avuto problemi di drift sui loro controller dopo un uso prolungato. Ciò ha portato molti ad criticare Nintendo per aver lanciato quello che chiamano un prodotto incompleto. Sono arrivate cause legali contro Nintendo e ci sono ancora giocatori che segnalano problemi con il 'Joy-Con Drift', con diversi che sottolineano che non credono che Nintendo abbia ancora risolto il problema.

Tuttavia, secondo gli sviluppatori che hanno lavorato su Switch, sono stati apportati miglioramenti ai controller Joy-Con. Ko Shiota e Toru Yamashita del dipartimento di sviluppo tecnologico hanno risposto alle domande dei fan sul nuovo modello OLED di Nintendo Switch.

L'argomento dei Joy-Con è emerso e Yamashita ha risposto che hanno continuamente migliorato la levetta analogica dal suo lancio. Yamashita afferma che lo stick analogico per i Joy-Con ha inizialmente superato lo stesso test di affidabilità superato dallo stick analogico del Wii U GamePad. Da allora hanno studiato i Joy-Con che sono stati utilizzati dai clienti e hanno migliorato la sua resistenza e durata. I miglioramenti per i controller sono interni, quindi non c'è alcuna differenza evidente tra i precedenti Joy-Con con quelli più recenti.

A new Ask the Developer article is now available!



Ko Shiota and Toru Yamashita of the Technology Development Division share their thoughts on the development of Nintendo Switch ? OLED Model.



Please check it out: https://t.co/paIBGwA05x pic.twitter.com/7kl6iEmBK9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 7, 2021

Shiota confronta lo stick analogico del Joy-Con con i pneumatici per auto, poiché entrambi soffrono di usura dopo un uso continuo. Il loro obiettivo è migliorare la durata dei Joy-Con in modo che possa durare più a lungo.

Fonte: Gamepur.