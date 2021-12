Nintendo sta per sbarcare su PC? Un leak alimenta le speranze

Giordano Bruno ne ha passate di cotte e di crude per molto meno, ma pensare oggi a una Nintendo che sbarca sul mercato PC non sembra più un'utopia in senso assoluto. Del resto basta pensare a Sony e alle sue super esclusive PlayStation per rendersi conto che quando serve far muovere l'economia, le proprie convinzioni durano sino a un certo punto.

Mentre mancano ormai soltanto Gran Turismo e The Last of Us all'appello, Nintendo deve ancora compiere i suoi primi passi nel mondo PC, ma il nuovo leak di informazioni dal solito Nvidia GeForce Now, potrebbe cambiare le cose. Risultano infatti progetti multipiattaforma, con due titoli specifici presenti in lista: New Super Mario Bros. Wii e "Mario + Rabbids.

Prima di urlare qualunque cosa, è anche specificato ─ per dovere di cronaca ─ che esiste anche la possibilità che entrambe i titoli siano stati utilizzati per alcuni test e nulla più. Ma ciò che fa sperare, è che leak passati avevano effettivamente previsto l'arrivo di GTA Trilogy e God of War su PC, per cui, è bene fare orecchie da mercante, anche se francamente sembra davvero impossibile.

Fonte: dualshockers.com