Nintendo verrà anche criticata per i prezzi alti ma i controller N64 per Switch sono già sold out in UK

Una delle ultime novità relative a Nintendo Switch è l'upgrade del servizio online, che otterrà uno speciale pacchetto aggiuntivo con l'aggiunta dei giochi Nintendo 64 e SEGA Genesis. L'Expansion Pack sarà lanciato il 25 ottobre al prezzo di 19,99€ se si è già abbonati (12 mesi) o a 49,99€ per attivare l'abbonamento base più il pacchetto extra. Se si opterà per l'abbonamento famiglia, i prezzi sono rispettivamente 34,99€ e 79,99€.

Oltre a questo però, l'espansione include il DLC di Animal Crossing New Horizons, Happy Home Paradise (in uscita il 5 novembre), e dà la possibilità agli utenti di avere accesso all'acquisto dello speciale controller Nintendo 64 al prezzo di 49,99€.

Come accade spesso, Nintendo è stata oggetto di critiche per i prezzi non proprio economici a cui propone i suoi servizi e i suoi prodotti, e in generale per una strategia che tende a "non regalare nulla". Tuttavia sembra che la maggioranza non si ponga questo problema, poiché il controller N64 risulta essere già esaurito praticamente ovunque, come ci comunica Christoper Dring, a capo di GamesIndustry.

N64 Switch controllers sold out in the UK. For all the comments on Nintendo?s premium pricing strategy, people are clearly willing to pay — Christopher Dring (@Chris_Dring) October 16, 2021

Nonostante quindi i rumorosi commenti sulla strategia del colosso giapponese, le persone sembrano essere disposte a pagare senza problemi anche per un pacchetto aggiuntivo. Non per nulla, la fetta di appassionati che non vedevano l'ora di avere a disposizione una nuova carrellata di titoli storici è decisamente ampia e finalmente Nintendo l'ha accontentata.

