Nintendo Switch Online avrà i giochi N64 a 60Hz anche in Europa

Come annunciato nell'ultimo Nintendo Direct, Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, una nuova iscrizione per Nintendo Switch Online, farà il suo debutto a fine ottobre. Con questa nuova iscrizione potrete continuare a godervi tutte le caratteristiche di Nintendo Switch Online già offerte dalle iscrizioni attuali, come il gioco online in un'ampia gamma di titoli per Nintendo Switch e l'accesso a un catalogo in continua espansione di classici per NES e Super NES, oltre ad alcuni nuovi vantaggi tra cui la possibilità di giocare a titoli N64 e Mega Drive.

Ora arrivano nuovi dettagli sui giochi N64: è stato confermato che tutti i titoli aggiunti al catalogo della console possono essere riprodotti in inglese a 60Hz. Ciò avviene dopo che molti sospettavano che alcuni titoli non avrebbero avuto questa funzione quando fossero stati offerti nella loro versione PAL. Tuttavia, sottolineano che alcuni giochi saranno disponibili anche nella rispettiva versione europea PAL, con l'opzione di poter essere giocati anche in altre lingue.

Attraverso l'account ufficiale di Nintendo Italia si legge: "Tutti i titoli per Nintendo 64 inclusi in Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo sono giocabili in inglese e a 60 Hz. Alcuni offrono anche la possibilità di giocare alla versione PAL europea originale in altre lingue".

Tutti i titoli per Nintendo 64 inclusi in #NintendoSwitchOnline + Pacchetto aggiuntivo sono giocabili in inglese e a 60 Hz. Alcuni offrono anche la possibilità di giocare alla versione PAL europea originale in altre lingue. pic.twitter.com/6OkbXXYLKP — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 11, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo arriverà alla fine di questo mese.

Fonte: Nintendo Life