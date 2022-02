Nintendo Switch avrà un successore? 'Solo quando riuscirà ad offrire una nuova esperienza'

Il presidente di Nintendo ha discusso dell'approccio dell'azienda allo sviluppo e al lancio di un possibile nuovo hardware di gioco. Intervenuto in un'intervista a Nikkei, Shuntaro Furukawa ha affermato che qualsiasi successore di Nintendo Switch deve essere in grado di offrire ai consumatori "nuove forme di intrattenimento".

Furukawa ha affermato che Nintendo non ha in mente un periodo di tempo specifico per lo sviluppo dell'hardware, piuttosto sta "ricercando costantemente nuova tecnologia" nel tentativo di creare inedite esperienze. "I team di sviluppo hardware e software sono nello stesso edificio, comunicano da vicino e pensano a come proporre nuove forme di intrattenimento", ha affermato.

"Per creare un unico pezzo hardware, dobbiamo fare molta preparazione con diversi anni di anticipo, quindi stiamo lavorando senza fermarci. Alla fine, il fattore decisivo per la commercializzazione o meno di un prodotto è se può creare una nuova esperienza". Per Furukawa, Nintendo Switch si trova ancora a metà ciclo di vita, quindi la società ha ancora tutto il tempo per ricercare nuove tecnologie.

Nintendo Switch sta macinando record nonostante sia uscito nel 2017 ed è normale che la società continui a puntare sul suo hardware.

Fonte: My Nintendo News