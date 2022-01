Nintendo Switch con l'ultimo aggiornamento sembra aver migliorato l'emulazione dei giochi N64

Nintendo potrebbe aver lavorato per migliorare il sistema di emulazione lanciato di recente su Nintendo Switch. L'emulazione è diventata ampiamente disponibile con il lancio di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo lo scorso anno, ma chi si è abbonato ha riportato una serie di problemi già dal lancio, con cali di framerate e lag.

Diversi giochi presentano anche problemi più specifici, tra cui Mario Kart 64, Sin and Punishment e Mario 64. The Legend of Zelda: Ocarina of Time includeva anche strani glitch, con problemi grafici che impedivano al gioco di visualizzare correttamente la nebbia ad esempio. Ora, a seguito dell'ultimo aggiornamento di Switch Online insieme al rilascio di Banjo-Kazooie, gli utenti hanno trovato alcune prove secondo cui Nintendo starebbe migliorando lentamente l'esperienza di N64 su Switch.

In particolare, sembra aver risolto un famigerato problema grafico in Zelda: Ocarina of Time, relativo alla trasparenza di una texture nell'acqua del gioco. Secondo un utente Twitter, l'ultimo aggiornamento di Switch Online non ha apportato modifiche alle ROM di gioco stesse, il che suggerisce che un miglioramento dell'emulatore N64 della console ha portato a una migliore trasparenza delle texture di Zelda.

[NSO - Nintendo 64]



It seems the water in the now-infamous Water Temple room has been fixed in the latest update? I think the fog is still missing, though.



Haven?t checked the rest of the game to see if any of the other issues have changed, but this is promising. pic.twitter.com/wcoG3hIxu2 — OatmealDome (@OatmealDome) January 21, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Rimangono ancora molti problemi, tuttavia: i bug grafici sono ancora presenti in Yoshi's Story, Paper Mario e Dr. Mario, ma i fan saranno rassicurati dal fatto che Nintendo sembra apportare alcuni piccoli miglioramenti.

Fonte: IGN