Nvidia GeForce RTX 3090 Ti costerà almeno il 30% in più rispetto alla 3090

Videocardz.com ha condiviso un primo elenco dei prossimi prezzi per Nvidia GeForce RTX 3090 Ti.

La scheda è già stata quotata da distributori e alcuni rivenditori. Finora sono stati condivisi solo i prezzi per le schede MSI RTX 3090 Ti da due rivenditori svizzeri e un unico distributore tedesco.

Il prezzo è in realtà decisamente alto, passando da 3654 a 4497 dollari. Tenete presente, tuttavia, che questi prezzi potrebbero naturalmente essere modificati. Ad esempio, MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X è stata avvista a 3201 Euro, mentre MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO a 3129 Euro.

Un'immagine mostra il prezzo della scheda RTX 3090 già disponibile di ZOTAC, con un prezzo di 2390 Euro. Ciò significa che l'RTX 3090 Ti più economica degli stessi distributori è quotata a un prezzo superiore del 30%.

Recentemente abbiamo appreso che RTX 3090 Ti ha riscontrato alcuni problemi di produzione. Nvidia ha chiesto a tutti i partner di interrompere temporaneamente la produzione di schede personalizzate fino a quando il problema non sarà completamente risolto. Allo stesso tempo, la società ha respinto l'embargo di rivelazione completo fissato per la scorsa settimana ma non ha fornito una nuova data.

Fonte: Videocardz.