NVIDIA GeForce RTX 40 tra potenziale finestra di lancio e nuovi dettagli sulle specifiche

Secondo alcuni nuovi report, NVIDIA si sta preparando a lanciare la sua prossima generazione di schede grafiche da gioco nel 2022. Le GPU GeForce RTX 40 di prossima generazione dell'azienda sono in lavorazione e si baseranno sull'architettura Ada Lovelace.

Vari leaker affidabili hanno confermato che NVIDIA sta utilizzando il nodo di processo da 5 nm di TSMC per le nuove schede grafiche della serie 40 in arrivo nel 2022. Ciò è stato ora confermato da informazioni provenienti direttamente dalle fabbriche taiwanesi in cui vengono prodotte le schede grafiche. Essendo basate sull'architettura Ada Lovelace, queste nuove GPU sono suggerite per offrire una serie di miglioramenti e innovazioni che dovrebbero renderle interessanti.

I leak suggeriscono che la GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 - l'ammiraglia della gamma - sarà alimentata da Ada Lovelace AD102. Quella GPU avrà 18432 CUDA Core (un aumento significativo rispetto ai 10496 dell'attuale RTX 3090). Potrebbe anche avere una velocità di clock fino a 2,5 GHz e fino a 92 TFLOP di prestazioni di calcolo.

"Nvidia's biennial GPU refresh coming in 2022, riding on metaverse and gaming. Following H100, based on Hopper architecture, using TSMC's 5nm + CoWoS, aimed at datacenter/AI, gaming GPU RTX40 series, based on Ada Lovelace architecture, will also tap TSMC's 5nm...." — RetiredEngineer® (@chiakokhua) November 30, 2021

Se queste specifiche sono accurate, potrebbe esserci un salto di prestazioni fino al 150%, un salto simile a quello che abbiamo visto tra l'RTX 2080 TI e l'RTX 3090. Per adesso tuttavia si tratta di semplici leak, pertanto non ci resta che attendere ulteriori informazioni da NVIDIA.

Fonte: Wccftech