Nvidia RTX 3050 con annuncio e uscita a gennaio? C'è un rumor

La crisi dell'hardware non è ancora finita - anzi, per la precisione sembra non vedersene la fine nemmeno in lontananza - ma ci sono ancora delle sorprese, almeno sul fronte delle schede video. Un rumor vorrebbe un annuncio al CES 2022 e un lancio in versione scheda video per configurazioni desktop per la entry level della serie 30 di Nvidia previsto per il 27 gennaio.

La GPU GA106-150, montata sulla RTX 3050 (non Ti) dovrebbe avere 3072 CUDA core e avrà 4 o 8 GB di memoria GDDR6, che le conferiscono un vantaggio sulle competitor entry level di AMD e Intel. Le performance dovrebbero essere più alte della GTX 1660 SUPER ma più basse della RTX 2060 da 12 GB, che dovrebbe arrivare poco dopo la nuova "piccola" della serie 30. La versione 3050 Ti invece dovrebbe avere 8 o 12 GB di VRAM, ma il suo prezzo non dovrebbe salire eccessivamente: si parla infatti di meno di 300 dollari in ogni caso, con speculazioni che le danno a partire dai 210 fino al massimo a 260 dollari per la versione Ti.

Il prezzo non dovrebbe rappresentare un deterrente e sicuramente creerà competizione con le dirette concorrenti di AMD e Intel, rispettivamente le RX 6500 e RX 6400 basate su Navi 24, e la ARC A380 basata su Alchemist DG2-128. Resta solo da capire se ci sarà disponibiltà, ormai una delle poche speranze rimaste per chi vuole assemblare la propria macchina. Qualora non dovesse esserci l'opportunità, comunque... c'è sempre PC Building Simulator, no?

Fonte: Wccftech