Nvidia RTX 3090 Ti potrebbe arrivare molto presto: abbiamo una data d'uscita?

Il CES 2022 è ormai alle porte e uno dei prodotti più attesi è sicuramente la nuova scheda video proposta da Nvidia, un'evoluzione della già potentissima quanto introvabile RTX 3090. La nuova versione Ti punta al massimo delle performance, con consumi fuori scala se venisse confermato il TGP da 450W, ma stiamo ovviamente parlando di configurazioni decisamente alte.

Sulla data d'uscita si è speculato molto ma una risposta potrebbe essere arrivata inavvertitamente da uno dei partner ufficiale di Nvidia: MSI. Sembra che tutto arrivi da documenti NDA (non divulgazione), della quale però non è possibile a priori decretarne l'autenticità. Come al solito dunque, prendiamo queste dritte con le pinze.

Si parla apertamente della nuova MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G, data in arrivo il 27 gennaio 2022 con, presumibilmente, embargo in scadenza per le 18:00 dello stesso giorno. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1500 dollari ma la possibilità di acquistarla a questo prezzo è davvero risicata. Questa situazione, purtroppo, durerà ancora a lungo.

Fonte: videocardz.com