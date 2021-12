Nvidia ha 'alcune notizie entusiasmanti' da condividere in uno speciale evento all'inizio del 2022

Il 2021 di Nvidia è stato un anno particolare. Da una parte, è stato un incredibile successo, con le GPU esaurite in tutto il mondo. Ma dall'altra, la mancanza di disponibilità di nuove GPU e l'aumento dei prezzi dovuto allo scalping e al mining di criptovalute ha portato gli appassionati di giochi PC a criticare Nvidia. Ora, la società ha annunciato che sta pianificando un evento speciale per il prossimo mese al CES 2022, ma molti si chiedono se qualcosa cambierà nel prossimo anno.

In un breve messaggio condiviso tramite l'account Twitter ufficiale di Nvidia GeForce, la compagnia ha annunciato che lo Special Broadcast Event andrà in onda il 4 gennaio alle 17 italiane. Il messaggio continua, dicendo che l'evento includerà alcune "notizie entusiasmanti" rivolte al "mondo del gaming".

Per quanto riguarda l'attenzione al gaming di Nvidia per l'evento in particolare, la pagina Web dello Special Event si concentra su tre argomenti: schede grafiche GeForce RTX serie 30, laptop GeForce RTX serie 30 e Nvidia DLSS. Probabilmente Nvidia discuterà di nuovi progressi tecnologici in queste aree o annuncerà nuovi progetti. Tuttavia, non si è parlato di annunci specifici.

Join us for a Special Broadcast Event on Tuesday, January 4th at 8am PST for some exciting news in the world of gaming.https://t.co/nZRBMMwtF0 pic.twitter.com/XLgQXZPdXb — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 29, 2021

Recenti rumor potrebbero aver rovinato alcune delle sorprese che Nvidia potrebbe rivelare il 4 gennaio. La più grande delle quali è l'annuncio della scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3090 Ti, potenzialmente la scheda più potente e costosa nella gamma della serie 30.

