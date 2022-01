Overwatch, Diablo e Warcraft: Mike Ybarra di Blizzard promette novità a breve

Senza la BlizzCon quest'anno, i fan di World of Warcraft, Overwatch e Diablo si chiedono quando verranno fatti nuovi annunci sul futuro di questi giochi.

Secondo il leader di Blizzard, Mike Ybarra, gli aggiornamenti su questi franchise arriveranno "nelle prossime settimane".

Ybarra ha aggiornato i fan con un tweet e ha risposto a un commento sulla recente notizia che Blizzard sta assumendo per un gioco di sopravvivenza ambientato in un nuovo universo.

Gli annunci importanti per alcuni dei più grandi franchise di Blizzard come World of Warcraft e Overwatch si verificano solitamente alla BlizzCon, che normalmente si svolge a novembre. La pandemia di COVID-19 ha reso impossibile l'evento. Blizzard è passata a uno show online nel febbraio 2021 e aveva pianificato un evento online simile per il febbraio 2022. La BlizzCon 2022 è stata successivamente annullata a causa delle continue ricadute di molteplici cause e indagini per molestie sessuali e discriminazione che coinvolgono Activision Blizzard.

Blizzard ha detto al momento dell'annullamento dell'evento che ci sarebbe voluto del tempo per "reimmaginare" cosa potrebbe essere la BlizzCon in futuro e che le notizie sui vari franchise di Blizzard sarebbero arrivate attraverso i canali ufficiali.

Blizzard is a big studio and we have talented and growing teams supporting live games as well. Over the coming weeks, you'll be hearing more on that from Warcraft and Overwatch. Diablo will follow. Stay tuned! — Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022

Tutto ciò significa che notizie come quale sarà la prossima espansione di World of Warcraft, aggiornamenti sullo stato di Overwatch 2 e come si sta formando Diablo IV, non sono più legate a un grande evento per i fan.

Il fatto che Blizzard abbia twittato casualmente che sta lavorando a una nuovissimo IP evidenzia che questo tipo di annunci importanti potrebbero arrivare in qualsiasi momento.

Activision Blizzard è attualmente in procinto di essere acquisita da Microsoft con un accordo da 69 miliardi di dollari, in attesa dell'approvazione normativa. Al momento non è chiaro cosa significherà l'acquisizione per alcuni dei più grandi franchise di Blizzard per quanto riguarda l'esclusività per le piattaforme Xbox. Diablo IV e Overwatch 2, pur non avendo una finestra di lancio ufficiale, sono stati entrambi recentemente rinviati.

Fonte: Gamespot.