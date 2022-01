Palworld mostra il mondo dei Pokémon come sarebbe nella vita reale, tra guerre e sfruttamento nelle fabbriche

Vi siete mai chiesti come sarebbe il mondo raccontato dai vari videogame dedicati ai Pokémon nel mondo reale? Con tutti quei poteri a disposizione, qualcuno potrebbe pensare di sfruttarli per fini bellici oppure in fabbriche predisposte per sfruttarne tutte le peculiarità. Ecco, se state attendendo con ansia Leggende Pokémon: Arceus, prendetevi una pausa e date un'occhiata a Palworld.

Essenzialmente, questo lavoro prodotto dal team giapponese Pocketpair, è sì un battle monster ma un po' particolare, visto l'utilizzo di armi come gatling e simili. Il trailer, che potrete visionare qui sotto probabilmente vi lascerà senza parole, richiamando atmosfere in antitesi tra loro, un punto di vista "orwelliano" e il mondo coloratissimo dei Pokémon.

Tutto questo ovviamente all'interno di un mondo aperto, in cui potrete catturare, eliminare e sfruttare tutto quello che trovate, attraverso la scena iconica della catena di montaggio per i fucili. Se siete stuzzicati, lo potrete trovare su Steam nella sua pagina dedicata, in attesa del suo arrivo nel corso di quest'anno.

