I PC da gaming sono difficili da assemblare? NZXT lancia dei kit completi a prova di novellino

Costruire un PC non è semplice, soprattutto se si è alle prime armi: reperire tutti i componenti, cercare di disporli in modo giusto dentro al case comprato per l'occasione e così via. Se non si ha una già buona manualità ed esperienza è facile fare errori. Ora c'è chi può venire in aiuto anche a chi è proprio un novellino.

NZXT offre ora PC da gaming in una linea che chiama BLD Kit. L'azienda sta confezionando tutto ciò che è contenuto in un PC da gioco NZXT completo in un'unica scatola, con istruzioni complete e davvero molto chiare su come mettere tutto insieme in modo che un utente riesca a godersi la soddisfazione di mettere insieme il proprio PC.

Questo kit arriva in un momento in cui trovare le parti per un potenziale PC è quasi impossibile, quindi avere qualcuno pronto a confezionare tutto insieme, con la certezza al 100% che quelle parti funzioneranno bene insieme, significa che è possibile godersi il ​​processo di costruzione.

NZXT offre due diversi kit BLD, Starter Pro e Streaming Plus. Entrambi sono disponibili anche come sistemi già pre assemblati. Veniamo ai prezzi: lo starter Pro ha un costo di 1.399 dollari, mentre lo Streaming Plus ha un costo di 1.599 dollari. Tutti e due i kit hanno tutto ciò che serve: case, la scheda madre, la CPU, l'archiviazione, la memoria, l'alimentatore, la scheda video, le ventole di raffreddamento e persino una copia di Windows 11. La guida poi è illustrata fin nei minimi dettagli, pertanto è molto difficile sbagliare.

Fonte: Kotaku