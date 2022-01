Persona 6 esclusiva PS5 e Persona 4 Golden in arrivo su Switch e PS4 nel 2022?

Atlus ha dichiarato alla fine dello scorso anno di avere in cantiere diverse novità per il franchise Persona, ma per adesso solo pochi dettagli sono stati condivisi. Ora, l'insider Nate The Hate, considerato una fonte affidabile, sembra saperne di più.

Come riporta in un recente video, Atlus sta lavorando a Persona 6, tra le altre cose. Qui l'insider afferma che Persona 6 uscirà esclusivamente per PlayStation 5. Dal momento che Atlus si è sempre concentrato sulle console PlayStation quando ha lanciato nuovi capitoli di Persona in passato, questo non dovrebbe sorprendere.

NateTheHate ha speso anche alcune parole su Persona 4 Golden. Secondo l'insider, Atlus sta lavorando su ulteriori porting, pubblicando il gioco di ruolo anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch a tempo debito. A parte il fatto che Persona 4 Golden uscirà su PlayStation 4 e Switch quest'anno, l'insider non ha fornito ulteriori dettagli sulla finestra di lancio.

Aggiungiamo anche che durante il video lo YouTuber ha annunciato che quest'anno dovrebbe arrivare una versione rimasterizzata di Metroid Prime 1 e un nuovo Fire Emblem. Poiché una dichiarazione ufficiale o addirittura una conferma da parte di Atlus non è ancora arrivata, trattate le informazioni condivise dall'insider come semplice rumor.

Fonte: GamingBolt