Persona perde lo storico compositore Shoji Meguro che lascia Atlus per nuovi progetti indie

Dal lontano 1995, il compositore Shoji Meguro è stato un pilastro di Atlus, fornendo musica per alcuni dei loro più grandi franchise come Shin Megami Tensei e Persona.

Dopo 26 anni con l'azienda, Shoji Meguro ha lasciato Atlus ed è diventato, secondo la dichiarazione dello studio, un freelancer indipendente; la loro relazione si è ufficialmente conclusa alla fine di settembre 2021.

Accanto a questa dichiarazione, Kodansha Game Creators' Lab, un'organizzazione che supporta lo sviluppo di giochi indie, ha annunciato che sta lavorando con Meguro per creare un nuovo titolo indie che sarà annunciato all'Indie Live Expo 2021 Winter il 6 novembre.

Su Twitter, Meguro ha mostrato alcuni screenshot del gioco in arrivo e ha fornito alcune informazioni sulla decisione, affermando che sogna di essere uno writer di giochi indie.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non si sa quale impatto avrà questo sui futuri titoli Atlus, ma la dichiarazione di Meguro sembra lasciare la porta aperta per lavorare insieme in futuro. In un thread su Twitter, Meguro descrive il suo rapporto di lavoro con Atlus come ottimo e ha detto ai fan di non vedere l'ora di ascoltare la sua musica sui giochi Atlus in futuro.

Fonte: Gamepur.