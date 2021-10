PlayStation avrebbe un 'tesoretto' di 13-18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni!

Tramite il blog Marsipian Games un investitore di Sony, tale Adam Berggren, sostiene che la compagnia avrebbe una strategia ben precisa in mente di investimenti da fare a lungo termine nel settore gaming, quindi relativi a Sony Interactive Entertainment e a nuove acquisizioni di studi di sviluppo ed esclusive.

È evidente come negli ultimi anni il settore dell'intrattenimento digitale, quindi dei videogiochi, sia stato quello in maggiore crescita anche per Sony, quindi non sorprenderebbe una strategia di distribuzione delle risorse da investire che vada a favorire di più questo settore.

I see such a big amount of misinformation and speculation floating around about Sony and its overall acquisition strategy.

Here's a post from me, a stockholder, and a close follower of the company and their strategy going forward regarding M&A.#PS5https://t.co/0q1Q5imZjB — Adam (@DoodMarvelous) October 15, 2021

In questo senso, sono interessanti le dichiarazioni di Tony Vinciquerra, presidente di Sony Pictures:

"Penso che il settore tradizionale del medium televisivo e cinematografico abbia raggiunto e superato il suo picco, ora la nuova area in crescita è quella del game business, e chi è in posizione migliore di Sony in questo ambito? Penso che vedrete diversi consolidamenti da quel lato. (...) La prossima area di investimento e consolidamento sarà proprio quella dei videogiochi."

Seconto Berggren quindi Sony avrebbe a disposizione tra i 13 e i 18 miliardi di dollari da investire nel settore dei videogiochi per permettergli di crescere, e questo riguarderà certamente investimenti in produzioni importanti ma anche acquisizioni di studi talentuosi che possano dare lustro a questa e alle prossime generazioni.

Il successo di PlayStation è chiaro, anche grazie alle importanti vendite prima di PS4 e ora di PS5, nonostante la carenza di unità: il passo successivo sarà quello di potenziare i propri studi (ad esempio Insomniac è al lavoro su più titoli contemporaneamente) e continuare ad allargare la famiglia dei PlayStation Studios.

