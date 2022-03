PlayStation potrebbe annunciare a breve qualcosa di legato a FromSoftware

Da qualche giorno circolano rumor su degli imminenti importanti annunci di Sony. In precedenza, si parlava del reveal di Project Spartacus e, come avrete visto, PlayStation ha annunciato l'aggiornamento di PlayStation Plus.

Stando alle fonti di Greg Miller di Kinda Funny Games, tuttavia, sembra che non ci sarà alcun annuncio relativo all'atteso God of War Ragnarok. Ma forse uno potrebbe riguardare FromSoftware, ovvero lo studio dell'apprezzatissimo Elden Ring.

Riprendendo un tweet di AccountNgt, che parlava di un imminente annuncio di Sony, Shpeshal Nick ha scritto su Twitter che potrebbero arrivare notizie che coinvolgono PlayStation e FromSoftware.

Ok, maybe this is why I?m hearing about Sony and From https://t.co/Zkexe386kL — Nick (@Shpeshal_Nick) March 28, 2022

Me: *wakes up at 7am seeing talk of Sony buying From and clearly makes the GRIEVOUS error of commenting on it*



Reset: "God, Nick is a fuckhead starting Sony buying From rumours"



uh....ok. Calm the fuck down psychos — Nick (@Shpeshal_Nick) March 28, 2022

Ovviamente, Shpeshal Nick è stato letteralmente invaso di commenti di utenti che parlavano addirittura di un'acquisizione dello studio. Tuttavia, sembra non ci sia nessun accordo tra le parti, visto che FromSoftware è parte del gigante Kadokawa.

Dopo l'annuncio legato a PlayStation Plus, non ci resta che attendere possibili novità da Sony.

