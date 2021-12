PlayStation Game Pass? 'Non aspettatevi le grandi esclusive Sony al day one come su Xbox'

A seguito dello scoop di ieri sul "Game Pass" di Sony, nome in codice Spartacus, Jason Schreier ci ha tenuto a fare chiarezza su un'importante caratteristica del servizio, sapendo che il già esistente servizio della diretta competizione fa tesoro di tale iniziativa.

Il servizio in abbonamento simil-Game Pass, infatti, non vedrà le grandi esclusive presenti al Day One, come invece propone Microsoft. Nel suo tweet, Schreier è cristallino: "Non aspettatevi che Sony includa le sue grandi uscite al Day One come fa il Game Pass". Non tutto è perduto, in quanto, aggiunge il giornalista di Bloomberg, l'offerta dovrebbe essere comunque migliore rispetto all'attuale PS Now.

This new service, expected in the spring, will likely retain the "PlayStation Plus" branding. Don't expect Sony to include its big new games day one like Game Pass does, but the expectation is a stronger offering than PlayStation Now — Jason Schreier (@jasonschreier) December 3, 2021

Il fatto che Schreier abbia specificato "grandi uscite" fa sperare che le esclusive un po' meno "di punta" o altri titoli multipiattaforma potrebbero comparire effettivamente al Day One nel servizio (come ad esempio Atomic Heart, multipiattaforma in arrivo sulle console di entrambe le parti e PC, ma presente al Day One su Game Pass ), ma si tratta di una speculazione da prendere, in ogni caso, con le pinze.

