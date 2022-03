PlayStation Game Pass alle porte? Alcuni utenti segnalano PS Plus e PS Now duplicati o scambiati

Negli ultimi tempi si è parlato parecchio di Project Spartacus, ovvero la risposta di Sony a Xbox Game Pass che andrebbe ad unire i servizi PlayStation Plus e PlayStation Now.

Attualmente, Sony non ne ha parlato in via ufficiale ma, pochi giorni fa, il giornalista e insider Jeff Grubb ha affermato che il servizio sarebbe vicino al lancio. Oltre a questo, il giornalista ha anche spiegato quali sarebbero i vari livelli di abbonamento.

Ora, arrivano nuovi rumor che ci parlano di quello che dovrebbe essere PlayStation Game Pass.

Nello specifico, su NeoGaf, alcuni utenti hanno segnalato abbonamenti a PS Plus e PS Now duplicati o scambiati.

In molti hanno pensato ai possibili primi "esperimenti" di PlayStation per unificare i servizi ma, forse, potrebbe trattarsi semplicemente di un bug che sarà presto risolto.

Tuttavia, con i vari rumor su Project Spartacus e con queste segnalazioni, è lecito pensare che si stia muovendo qualcosa al riguardo.

Fonte: NeoGaf.