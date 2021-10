PlayStation è 'il meglio' per Jade Raymond: 'Sony è la migliore nel supportare studi e creatività'

Jade Raymond, creatrice di diversi giochi tra cui Assassin's Creed, in un'intervista a GamesIndustry ha spiegato perché il suo nuovo studio ha scelto di collaborare con PlayStation per creare il suo primo gioco.

"Sony ha davvero la miglior reputazione per supportare il processo creativo ed i team di sviluppo" ha dichiarato. "Ho parlato a lungo con diversi sviluppatori della loro esperienza di lavoro con diversi editori e Sony si distingue per essere un'azienda che comprende davvero il processo creativo e lo sviluppo di giochi, supporta i team e dà loro l'autonomia di cui hanno bisogno".

Non solo, ma Raymond svela che molti degli sviluppatori del team sono stati fan di Sony "fin da quando erano bambini, quindi c'è un qualcosa di speciale nel mettersi al lavoro su un gioco PlayStation. Per molte persone è stato un vero e proprio sogno che è diventato realtà, perciò siamo molto entusiasti dell'opportunità".

Haven Studios è stato annunciato a marzo di quest'anno dopo che Jade Raymond ha lasciato Google in seguito alla chiusura degli studi first party. Per adesso tuttavia non c'è alcun indizio sul gioco in cantiere nello studio.

Fonte: GamesRadar