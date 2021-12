PlayStation Now, annunciati i giochi PS4 e PS5 disponibili a dicembre

Come ogni mese PlayStation attraverso il suo blog svela i giochi in arrivo nel servizio in abbonamento PlayStation Now. Anche questa volta ci sono titoli di diverso genere per accontentare proprio tutti quanti. Vediamoli di seguito.

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition - Disponibile fino al 31 gennaio

Vivete l'epica avventura open world che ha dato il via a tutto, aggiornata per una nuova generazione con miglioramenti trasversali, che danno vita a questi amati mondi con tutti i nuovi livelli di dettaglio. I miglioramenti includono una nuova brillante illuminazione e aggiornamenti ambientali con texturead alta risoluzione, maggiore distanza di visualizzazione, controlli in stile Grand Theft Auto V tra cui armi aggiornate, mini-mappe aggiornate con navigazione migliorata che consente ai giocatori di impostare waypoint verso le destinazioni, trofei aggiornati, e altro ancora.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Pubblicato per la prima volta su PS2, rivivete due dei più grandi giochi di ruolo della loro generazione ampiamente acclamati per le loro storie commoventi, i personaggi accattivanti e le avventure memorabili.

John Wick Hex

Vestite i panni del sicario professionista dell'acclamata serie di film in questo gioco di strategia dal ritmo frenetico e orientato all'azione. Caratterizzato da una miscela unica di azione strategica basata sul tempo, avanzate nella modalità storia principale per sbloccare nuove armi, opzioni di armatura e luoghi. Ogni arma cambia le tattiche che utilizzerete e il modo in cui giocherete. Le munizioni sono limitate e simulate realisticamente, quindi cronometrate le vostre ricariche e sfruttate al massimo le armi che raccoglierete durante il lavoro.

Spitlings

Spitlings è un gioco arcade d'azione caotico da uno a quattro giocatori. Vi mette al controllo dei titolari Spitlings: affascinanti creature rettangolari con denti che possono sputare contro le bolle o usarle per saltare. Il vostro obiettivo è semplice, ma difficile da raggiungere: sbarazzatevi di tutte le bolle che rimbalzano sullo schermo.

Tutti questi giochi saranno disponibili dal 7 dicembre.

Fonte: PlayStation Blog