PlayStation, un nuovo annuncio verrà svelato ai The Game Awards 2021?

A dicembre si terrà The Game Awards, l'evento che viene condotto da Geoff Keighley: quest'anno gli organizzatori si aspettano un nuovo record di spettatori e non stupisce quindi che diverse grandi aziende presenzieranno a questo evento.

E' proprio durante i The Game Awards che nel 2019 Sony ha lanciato il trailer di Ghost of Tsushima, mentre Microsoft ha colto l'occasione di annunciare le sue console next-gen Xbox Series X/S. Dobbiamo quindi aspettarci grandi novità da questo evento? A quanto pare per un insider la risposta è ovviamente sì. In particolare, l'insider Millie A sembra aver accennato in un suo ultimo tweet la presenza di PlayStation ai The Game Awards.

Il tweet riporta semplicemente una gif, pertanto non sappiamo cosa intenda mostrare esattamente Sony allo show. Probabilmente si tratta di un nuovissimo annuncio, o magari un aggiornamento sul gioco attualmente in via di sviluppo presso Haven Studios.

Attualmente si tratta comunque di un rumor, in quanto PlayStation non ha ancora confermato se sarà presente o meno ai The Game Awards: non ci resta semplicemente che attendere.

Fonte: AltChar