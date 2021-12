PlayStation Plus: l'abbonamento di 12 mesi è in offerta a 39,99 euro

GameStop lancia una nuova offerta per tutti coloro che vogliono sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus. Attualmente, l'abbonamento di 12 mesi può essere acquistato attraverso il sito di GameStop al prezzo di €39,99, anziché a 59,99 euro, il suo prezzo base.

Ma non è finita qui perché il negozio offre anche diversi giochi in sconto: troviamo infatti FIFA 22, F1 2021, Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition e Battlefield 2042. Non solo, ma GameStop ha messo in offerta anche alcune cuffie da gaming Turtle Beach sia per PC e Xbox che per PlayStation, tutte scontate di circa 10 euro.

Ovviamente per poter usufruire dello sconto su giochi, cuffie e soprattutto sull'abbonamento a PlayStation Plus dovrete acquistare entro oggi, poiché la promozione fa parte dell'evento Holiday Promo, dove GameStop pubblica ogni giorno nuove offerte.

Se vi interessa sottoscrivere un abbonamento a PS Plus o dovete rinnovarlo, allora cliccate qui per visitare il negozio di GameStop.