'PlayStation ha portato i videogiochi in Medio Oriente, prima di noi il nulla'. Le parole di Jim Ryan scatenano la polemica

In una recente intervista rilasciata dal boss di PlayStation, Jim Ryan, a Gamesindustry, sono emerse tante informazioni sulle società e su come intende andare avanti in futuro.

Tuttavia, in questa intervista, il CEO di Sony Interactive Entertainment è stato criticato per alcune dichiarazioni relative al Medio Oriente. In particolare, Ryan ha detto che "in Medio Oriente nessuno aveva mai provato i videogiochi prima di PlayStation".

In seguito all'affermazione sono arrivate varie reazioni, come quella dello sviluppatore indie Rami Ismail, che su Twitter scrive:

"Sbagliato, Jim. In Medio Oriente giochiamo ai videogiochi dagli anni '80. Avevamo Atari, NES, Sega Genesis e il resto delle console. Dire "le persone in Medio Oriente non avevano mai giocato ai videogiochi prima di PlayStation" mostra quanto queste persone siano lontane dalla realtà".

Wrong, Jim. We in the middle east have been playing video games since the 80s.We had Atari, NES, Sega Genesis, and the rest of gaming consoles.

Saying "people in the middle east had never played video games before PlayStation" shows how out of touch these people are with reality https://t.co/bmpB4mYAGy pic.twitter.com/o5XmT0I8I2 — ???? ????? ?????? (@Meghterb) October 8, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Oltre alla questione del Medio Oriente, Ryan ha anche parlato dei mercati della Russia e Spagna, definendoli piccoli prima dell'arrivo di PlayStation.

Probabilmente, Ryan voleva dire che grazie a Sony e alla forte catena di distribuzione presente in Medio Oriente, c'è stata una migliore distribuzione di console sul territorio.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.