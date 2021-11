Pokémon: sequestrate in aeroporto 7,6 tonnellate di carte contraffatte

Le carte Pokémon sono diventate un oggetto importante e molto richieste dai collezionisti. Alcune di loro sono davvero tanto costose e in questi ultimi anni hanno subito un incredibile aumento di popolarità.

Con il gioco di carte collezionabili Pokémon che gode di livelli di popolarità ancora più alti del solito negli ultimi tempi non sorprende quindi vedere che le merci contraffatte stanno registrando un'impennata. Secondo Yicai Global, un punto vendita affiliato allo stato cinese, i funzionari dell'aeroporto di Shanghai sono riusciti ieri a sequestrare venti scatole di carte contraffatte.

L'enorme numero di carte, che si dice pesi più di 7,6 tonnellate in totale, era presumibilmente diretto nei Paesi Bassi ed era stato spedito da una società situata a Qingdao, una delle principali città nella provincia orientale dello Shandong. Questo carico ha destato i sospetti dei doganieri, perché i pacchi non riportavano alcun marchio, ma semplici sigle. Alcuni in particolare mostravano le lettere "PK" e trasportavano migliaia di carte Pikachu.

Twenty boxes of counterfeit #Pokemon #Pikachu game cards weighing over 7.6 tons were intercepted at Shanghai's Pudong Airport by customs officials yesterday. Bound for the Netherlands from a company in Qingdao province, it is one of the biggest fake #IP hauls in recent years. pic.twitter.com/zM2y6BiTIt — Yicai Global ???? (@yicaichina) November 23, 2021

In Cina, il marchio Pokémon è protetto da copyright. L'esportazione di prodotti contraffatti viola quindi le leggi del paese. Non si conosce ancora la condanna incorsa dai soggetti all'origine dell'operazione.

Fonte: Kotaku