Pong è giocato più velocemente da cellule cerebrali che dall'intelligenza artificiale in un nuovo esperimento

Un nuovo esperimento dimostra come alcune cellule cerebrali umane in una capsula di Petri riescono a giocare più velocemente a Pong rispetto all'intelligenza artificiale. New Scientist riferisce che una squadra in Australia ha coltivato queste piccole parti di cervello che ora hanno imparato a giocare a Pong, in un tempo abbastanza impressionante.

Cortical Labs è un'azienda che lavora sull'integrazione dei neuroni biologici con l'hardware di elaborazione più tradizionale a base di silicio. Crescono cellule cerebrali su array microelettronici, in modo che le cellule possano essere stimolate. Si dice che questi chip ibridi siano in grado di imparare e ristrutturarsi per superare i problemi, come fermare una palla subdola come quella di Pong.

Secondo Cortical Labs, le IA impiegano in genere 90 minuti per imparare Pong, mentre questo "DishBrain" è riuscito a farcela in cinque. I ricercatori tuttavia fanno notare che una buona intelligenza artificiale demolirebbe assolutamente le cellule, una volta che entrambe sono adeguatamente addestrate.

Il team è riuscito a farlo utilizzando segnali elettrici per comunicare al DishBrain dove si trova la palla nel gioco. Il direttore scientifico di Cortical Labs, Brett Kagan ha detto a New Scientist "Pensiamo che sia giusto chiamarli cervelli cyborg" e ha continuato spiegando che quando i cervelli muovono le barre bianche a Pong, pensano di essere le barre stesse. "Spesso ci riferiamo a loro come a chi vive in Matrix", spiega. "Quando sono in gioco, credono di essere proprio quella barra".

Fonte: IGN