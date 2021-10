Possibility Space è il nuovo studio di Jeff Strain, figura centrale per World of Warcraft e StarCraft

Jeff Strain è una figura chiave dell'industria videoludica, co-fondando ArenaNet di Guild Wars e Undead Labs di State of Decay. È stato anche una figura chiave nello sviluppo di World of Warcraft e StarCraft, contribuendo all'enorme successo dei franchise. Il suo bagaglio si è ulteriormente appesantito, fondando un nuovo studio: Possibility Space.

Cone sede a New Orleans, in Louisiana, Possibility Space si configura come un luogo in cui i talenti possono sentirsi liberi, anche nel decidere il luogo in cui esercitare la professione, se da casa o in ufficio per intenderci. Il team è già composto da una serie di grandi nomi e veterani del settore: Jane Ng (Firewatch) di Campo Santo è il direttore visivo; Austin Walker di Waypoint/Vice coinvolto nello sviluppo di giochi come direttore IP. Liz England di Ubisoft è alla guida dei sistemi narrativi e di simulazione, affiancata dalla designer senior di sistemi narrativi Leah Rivera (Undead Labs). Richard Forge (Undead Labs) è il direttore del design e Brandon Dillon (Double Fine) è il vicepresidente tecnico dello studio. Brian Jennings (Magic Leap) è il direttore del design tecnico e Charles Randall (Bioware) ed Erica Tam (EA) condividono i compiti di ingegneria del gioco.

Nonostante la mole di nomi, il team è comunque alla ricerca di ulteriori figure. Viste le premesse però, le aspettative sono mediamente alte.

Fonte: vg247.com