PS4 non sta venendo prodotta in massa per sopperire all'assenza di PS5: smentita ufficiale

Di recente, un report di Bloomberg si è fatto strada in internet vociferando di un aumento di produzione di Playstation 4 per sopperire all'assenza di Playstation 5. Millanterie, a quanto sembra: la smentita ufficiale è infatti arrivata.

Il sito giapponese Gigazine ha contattato Sony per chiarimenti in merito alla faccenda, e il colosso nipponico ha infatti negato il report di Bloomberg specificando al contempo che non c'è comunque nessun piano di fermare per intero la produzione di PS4: un modello ancora in produzione c'è, ed è il primo modello, cioè la variante nera da 500 GB, mentre le altre si sono fermate nel settembre di due anni fa.

Pro e Slim non sono più supportate, la prima versione lo sarà ancora per un po'

In ogni caso, Sony non sta puntando a una produzione massiva di PS4 per tamponare, vista la poca reperibilità del suo hardware di ultima generazione: la produzione di console Old Gen continua normalmente ad andare avanti come è sempre stato fatto. Basti pensare al momento in cui la Playstation 2 ha definitivamente smesso di essere prodotta: alla fine del 2012, quasi tredici anni dopo la sua uscita, nel marzo del 2000.

