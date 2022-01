PS4 supera Switch nella classifica italiana dei giochi più venduti a fine 2021. Xbox fuori dalla top 10

Attraverso il sito di IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association), apprendiamo quali sono stati i giochi più venduti a fine 2021 in Italia.

Dai dati condivisi, inoltre, possiamo vedere che a dominare sono stati i titoli per PlayStation 4, che hanno superato quelli per Nintendo Switch. Oltre a questo, notiamo che i giochi per Xbox sono assenti dalla top 10.

Qui sotto, potete vedere la classifica dei più venduti a fine 2021:

FIFA 22 - PS4 Grand Theft Auto V - PS4 F1 2021 - PS4 Spider-man: Miles Morales - PS4 Animal Crossing: New Horizons - Switch Mario Kart 8 Deluxe - Switch Just Dance 2022 - Switch Spider-man - PS4 Call Of Duty: Vanguard - PS4 FIFA 22 - Switch

In realtà, la classifica non è poi così sorprendente, con i "soliti" FIFA e GTA 5 a dominare al primo e secondo posto. Come già detto, però, è interessante notare il dominio dei titoli PS4 e l'assenza di quelli Xbox.

IIDEA ha condiviso anche la top 10 dei giochi per PC:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Sekiro: Shadows Die Twice Football Manager 2022 Dark Souls III Jump Force Sid Meier's Civilization VI The Sims 4 Monopoly Plus

Fonte: IIDEA.