PS5, gli accessori e outfit di Insert Coin sono dedicati alla console next-gen di Sony

Se possedete una PlayStation 5 e volete anche indossare qualcosa che ricordi la console next-gen di Sony, questa notizia fa per voi. Il brand Insert Coin ha pubblicato la nuova collezione di outfit ed accessori dedicata proprio a PlayStation 5.

Sul sito ufficiale troviamo non solo magliette, felpe e camicie a tema PS5, ma il negozio offre anche diversi accessori. Possiamo trovare infatti sciarpe, spille, calzini, cuffie, cappellini ed una pratica shopping bag, tutto a stampe PS o con gli iconici pulsanti della console.

Un'ottima occasione per regalarsi o regalare qualche accessorio a tema PlayStation: il sito web spedisce in tutto il mondo ed i prezzi sono disponibili non solo in sterline ma anche in euro. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni degli articoli presenti tra cui scegliere.

Se siete curiosi e volete acquistare qualcosa, eccovi il link al sito.

Fonte: Push Square