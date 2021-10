PS5: PlayStation App si aggiorna e consente di condividere immagini e video

PlayStation sta lanciando un aggiornamento beta limitato per PlayStation App sui dispositivi mobile.

Questa beta consente agli utenti PS5 di caricare screenshot e acquisizioni video, che possono quindi essere visualizzati e condivisi tramite l'app.

Tuttavia, questo test è attualmente disponibile solo in Giappone e Canada e, anche in questo caso, è solo per gli utenti iOS (con un aggiornamento Android previsto per il prossimo futuro).

In ogni caso, Sony sta testando l'aggiornamento. Abilitando l'update sull'app, PS5 collegata caricherà automaticamente screenshot e video salvati sulla vostra console. Queste condivisioni rimarranno nel cloud per 14 giorni dopo essere state caricate e in questo lasso di tempo potrete fare quello che volete con loro tramite l'app, incluso il download sul vostro dispositivo mobile.

A limited-release beta enabling PS5 players in Canada and Japan to share their captured screenshots and game clips through PlayStation App is starting to roll out today. For details, check out: https://t.co/afVHXLbJsZ pic.twitter.com/WMVWqHP1GY — PlayStation Canada (@PlayStationCA) October 18, 2021

Tuttavia, c'è una limitazione all'acquisizione di video: i video di gioco devono avere una durata inferiore a tre minuti e non essere acquisiti in 4K per essere caricati.

Sembra un gradito aggiornamento per l'app di PlayStation, che non riceveva grandi modifiche o aggiunte da un po' di tempo. Si spera che questo periodo beta proceda senza intoppi e che Sony consideri l'implementazione completa dell'aggiornamento in futuro.

Fonte: Pushsquare.