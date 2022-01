PS5 cover nere ufficiali messe alla berlina da Dbrand perché non sono davvero nere

All'annuncio di Playstation 5 i fan si sono subito mobilitati per chiedere una versione nera della console, ma non è stata Sony a rispondere per prima. Dbrand, il produttore di cover e scocche di terze parti, aveva già offerto un'ottima alternativa (le Darkplates), ma la sua produzione è stata fermata proprio da Sony con un cease and desist.

Adesso, Sony sta commercializzando la sua versione delle cover nere, che però sembra avere una sfumatura cromatica non proprio nera, motivo di presa in giro proprio da parte di Dbrand: le scocche first-party "Midnight Black" sembrano infatti più blu scure che nere, e non si abbinano con il controller nero ufficiale di PS5 - abbinamento che, invece, le Darkplates rispettavano.

lmao turns out you can't sue your way into figuring out the color black https://t.co/9xmflIc0xp — dbrand (@dbrand) January 22, 2022

Dbrand ha comunque rilanciato le sue Darkplates 2.0, che vantano angoli più smussati, ventole laterali per un raffreddamento più efficiente e strisce luminose sui bordi frontali, dunque un'alternativa più "entusiasta" che è già andata sold-out per quattro volte e si prepara a un restock in primavera.

Fonte: Gamerant