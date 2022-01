PS5, Xbox Series X/S e la piaga bagarini. Per uno scalper si tratta di creare 'giovani imprenditori'

A un anno dal loro lancio, la domanda di PS5 e Xbox Series X/S è ancora in aumento a causa delle poche unità disponibili per la vendita in tutto il mondo; ciò ha creato un mercato parallelo per le vendite di console con persone che arrivano a chiedere molto denaro. C'è però chi individua negli scalper un certo livello di "imprenditorialità".

In un'intervista a Sky News, Jack Bayliss, creatore di una linea di comunicazione in abbonamento con rivenditori illegali di prodotti come le console, ha affermato che con questo programma stava cambiando la vita dei giovani. Secondo lui, ci sono persone che guadagnano molto approfittando della situazione. "Per me avere una PS5 o una Xbox non è una necessità ma un lusso, ok? Se puoi permetterti £ 450, pagarne un altro £ 100 è entro il margine se hai i soldi da spendere" afferma.

Aftermarket Arbitrage è un servizio retail dove, a fronte di un abbonamento di 30 sterline (circa 35 euro), è possibile essere informati sulla disponibilità di prodotti di pregio come le console di nuova generazione. Jack Bayliss, il dirigente di questa società, afferma che i suoi 1.500 abbonati mensili gli portano 45.000 sterline (quasi 54.000 euro) ogni mese. Abbonati che poi rivendono i beni che avevano acquistato, e questa volta a un prezzo nettamente superiore.

"Sono imprenditori, stanno innovando, creando reddito extra e facendo qualcosa che non infastidisce il 90% della popolazione. Oggi trascorrono più tempo con la famiglia, i bambini, le persone hanno ristrutturato la casa, comprato giocattoli per i loro figli, macchine per loro e per le loro mogli con questo meccanismo" dichiara.

Nell'intervista a Sky News, Bayliss afferma che il 95% dei suoi abbonati non usa i bot; se dovesse essere approvata una legge per rendere illegale l'uso dei bot, lo scalping resterebbe comunque lo stesso un problema.

Fonte: VGC