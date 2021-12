PS5, Horizon Forbidden West e Uncharted protagonisti del primo spot cinese

In Cina è comparso il primo spot commerciale per PlayStation 5 incentrato su alcuni dei titoli single player che arriveranno prossimamente sulla console next-gen. Come riporta l'analista Daniel Ahmad si tratta di una pubblicità perfettamente confezionata per il mercato cinese.

La storia che ruota attorno a questo spot, sempre secondo quanto riportato dall'analista, ruota attorno a come le storie (in questo caso per giocatore singolo) sono importanti nei videogiochi.

La breve pubblicità ci mostra un gruppo di ragazzi in una biblioteca e giochi come Horizon Forbidden West ed Uncharted Legacy of Thieves Collection fanno capolino lungo i fotogrammi. Ci sono anche brevi spezzoni di altri titoli come FIFA 22 e Marvel's Spider-Man Miles Morales, giusto per citarne un paio. Qui di seguito potete dare uno sguardo allo spot.

PlayStation China has released the first ad / PV for PS5 that is tailored to the China market.



The theme is based around how stories are important to video games, powered by PS5 etc... pic.twitter.com/DRPJ1qbwyS — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 23, 2021

Negli ultimi tempi Sony ha compiuto uno sforzo incredibile per esplorare nuovi territori asiatici e sarà interessante vedere quanto fortemente collaborerà con gli sviluppatori cinesi.