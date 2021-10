PS5 verrà venduta direttamente sul sito di PlayStation a Natale ma solo negli USA

Ci sono buone notizie per i giocatori americani perché PlayStation ha dichiarato che nel periodo di Natale attraverso il suo sito ufficiale potrà essere acquistata la sua console, PlayStation 5.

In tutto il mondo Sony fatica ancora a sostenere la domanda dei giocatori che fanno i salti mortali per cercare di ottenere una PS5. Anche se le cose stanno migliorando rispetto ai primi mesi del 2021, la carenza di chip continua. Ora però Sony, almeno negli USA, ha preso la decisione di vendere direttamente dal suo sito le console, una mossa forse anche fatta per contrastare il fenomeno dei bagarini, soprattutto nel periodo natalizio.

Ad ogni modo, per poter procedere all'acquisto di una PS5 bisogna essere in possesso di un indirizzo americano e di un account PSN. Con in mano queste credenziali sarà possibile accedere al sito di PlayStation e registrarsi in modo da mettersi in coda per provare ad acquistare una console. Sony rivela che sceglierà gli acquirenti in base ai loro "interessi precedenti e attività PlayStation", e inoltre conferma che le unità di PS5 saranno limitate a un acquisto per ID PSN. Il negozio sarà aperto da novembre 2021 e ai potenziali acquirenti verrà inviata un'e-mail che dirà loro se sono stati selezionati.

Come abbiamo sottolineato in questo articolo, per adesso l'opzione è solamente per i giocatori americani. Attualmente non ci sono informazioni su una possibile disponibilità anche in Europa.

Fonte: GamesRadar