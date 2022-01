PS5 riceverà presto il supporto al VRR con un aggiornamento firmware secondo un report

Il rumor sul supporto VRR in arrivo su PlayStation 5 non è nuovo, ma ora un recente report getta ulteriore benzina sul fuoco. Sembra infatti che questo supporto potrebbe arrivare tra non molto tempo, grazie ad un aggiornamento del firmware.

Vincent Teoh attraverso un nuovo video sul suo canale YouTube ha riferito che i nuovi televisori Sony che verranno lanciati questa primavera, come ad esempio il modello A90K, supporteranno il VRR al momento del lancio. Ciò coinciderebbe con l'arrivo del supporto VRR su PlayStation 5 che si otterrà appunto attraverso un aggiornamento del firmware.

Anche Sony aveva confermato poco dopo l'uscita della console avvenuta lo scorso anno che l'hardware di PlayStation 5 avrebbe supportato il VRR tramite HDMI 2.1, ma che si sarebbe potuta utilizzare la funzione solo dopo un futuro aggiornamento del firmware. Per chi non lo sapesse il VRR (Variable Refresh Rate) è una tecnologia che rimuove completamente lo screen tearing, riducendo stuttering ed input lag.

Attualmente non sappiamo ancora quando arriverà il firmware PlayStation 5 che introdurrà il supporto, pertanto rimanete sintonizzati con noi per ulteriori dettagli a riguardo.

