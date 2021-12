PS5 a rischio pirateria? PS4 è stata bucata e si teme per la console next-gen

Un exploit di hacking scoperto recentemente vede vittime PlayStation 4 e Pro e potrebbe funzionare anche su PS5. Un trio di hacker ha pubblicato l'hack, che funziona su console con aggiornamento del firmware 9.00 e precedenti e consente di riprodurre app homebrew e copie non autorizzate di giochi. L'hacker SpecterDev ha condiviso un video su Twitter con un firmware personalizzato in esecuzione su una console PlayStation 4.

Questo exploit è particolarmente notevole in quanto i tentativi precedenti sono stati eseguiti su aggiornamenti del firmware molto precedenti, il che significa che i nuovi giochi che richiedono il firmware più recente non saranno riproducibili. Tuttavia, Sony ha appena rilasciato il suo ultimo aggiornamento - 9.03 - il che significa che molti altri giocatori possono potenzialmente accedere all'hack.

Un altro hacker coinvolto, Znullptr, ha twittato che anche PlayStation 5 potrebbe essere potenzialmente hackerata allo stesso modo, ma questo deve ancora essere testato poiché lo sviluppatore principale del team di hacking non ha una console PS5.

Alright, was just a joke about caturday.

The exploit is legit, and as a bonus:

The kernel exploit affects Playstation5 as well!

(no, ps5 is not ready or being released, the lead developer does not currently have a ps5 console) — Z (@Znullptr) December 13, 2021

Molte console alla fine vengono hackerate, quindi non sorprende che questo exploit sia stato scoperto per PS4. La potenziale compatibilità di questo exploit con PS5, però, sarà un segnale preoccupante per Sony.

